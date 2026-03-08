L'Iran ha dichiarato di combattere «fino alla morte» in risposta agli attacchi recenti, mentre da Israele arriva la notizia che il figlio del leader supremo è stato ferito. Pezeshkian ha inviato messaggi di speranza ai Paesi vicini, ma il capo della magistratura iraniana ha accusato alcuni di loro di collaborare con i nemici. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

La Repubblica islamica si prepara a scegliere il successore della Guida suprema mentre il conflitto con Israele e Stati Uniti continua ad allargarsi su più fronti militari e diplomatici. La riunione dell’Assemblea degli esperti, incaricata di eleggere il nuovo leader, potrebbe tenersi entro le prossime 24 ore. L’annuncio è arrivato dall’ayatollah Hossein Mozaffari, membro del Consiglio degli esperti, citato dall’agenzia Fars. Secondo il religioso, i rappresentanti dell’Assemblea attendono che si creino le condizioni per deliberare sulla successione all’«imam martirizzato» Ali Khamenei. Mozaffari ha espresso la convinzione che la scelta della nuova guida religiosa e politica del Paese possa arrivare in tempi molto brevi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L'Iran combatte «fino alla morte». Da Israele: figlio di Khamenei ferito

Attacco USA-Israele all’Iran, morte di Khamenei e risposta iranianaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Iran in fiamme dopo la morte di Khamenei: attacchi a basi Usa e IsraeleI Pasdaran annunciano 40 giorni di lutto e una vendetta feroce mentre Trump parla della successione a Teheran Iran: dopo… Iran: dopo la conferma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran combatte.

Temi più discussi: Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Dalla rivoluzione del 1979 ai raid congiunti: la storia della guerra Israele-Iran; La guerra Usa-Iran e il rebus armi, chi le finisce prima? Il confronto; Il Medio Oriente in fiamme ci fa capire il valore della pace perduta.

Come l’Iran combatte una guerra impostaNel discorso politico iraniano, i grandi conflitti sono spesso descritti come guerre imposte – guerre che l’Iran ritiene siano state imposte da potenze esterne piuttosto che scelte da Teheran. I lea ... oltrelalinea.news

L'Iran annuncia la fine della guerra. Israele: 'Rispetteremo la tregua finché lo farà Teheran' - LIVE BLOGI raid Usa contro tre impianti nucleari iraniani lo scorso fine settimana non hanno distrutto i componenti principali del programma nucleare iraniano e probabilmente ne hanno solo ritardato l'avvio di ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | L'Iran ha affermato oggi di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele, in una guerra entrata nel suo nono giorno. #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | L'Iran ha affermato oggi di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele, in una guerra entrata nel suo nono giorno. #ANSA x.com