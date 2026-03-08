L’Iran annuncia di aver scelto la nuova Guida Suprema Trump reagisce | Non durerà se non piace a noi

L’Iran ha annunciato la nomina della nuova Guida Suprema, mentre il governo statunitense ha commentato che questa scelta non avrà lunga durata se non sarà approvata da loro. È il nono giorno di conflitto nel paese, con nuovi attacchi condotti da Stati Uniti e Israele durante la notte contro obiettivi iraniani. La situazione rimane tesa e in rapido sviluppo.

Nono giorno di guerra in Iran, e la tensione non cala. La giornata si è aperta con nuovi attacchi Usa-Israele nella notte sull'Iran. Tra gli altri obiettivi, colpiti cinque impianti petroliferi di Teheran. Raid delle Idf anche su Beirut, con un attacco aereo nella zona in cui ha sede il gruppo militante libanese Hezbollah: morti e feriti nel bombardamento. L'organismo clericale di Teheran ha intanto annunciato la scelta della prossima Guida suprema, confermata poi (ma senza l'indicazione del nome) anche dal governo di Teheran. In un'intervista alla Nbc, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che le istituzioni politiche iraniane continuano a funzionare normalmente. Scelta la nuova Guida Suprema, Trump: «Non durerà senza il nostro via libera». Media: «Emirati attaccano l'Iran». Abu Dhabi nega – La diretta Iran, Trump: 'senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco'NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana "dovrà ottenere la nostra approvazione. L'Iran conferma: "Ucciso Khamenei". Trump: "Se reagiranno useremo forza mai vista" Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Iran, è morto Ali Khamenei; L'Iran si scusa con i paesi del Golfo, ma 'non ci arrenderemo mai'. Nuovi raid israeliani nel nono giorno di guerra; Il momento in cui la tv di stato iraniana annuncia che Khamenei è stato ucciso. Guerra, l'Iran sceglie la nuova Guida Suprema. Trump: «Senza la nostra approvazione durerà poco»Guerra in Iran, la diretta. Teheran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai, possiamo continuare così ... Iran, da Teheran: C'è l'accordo sulla Nuova Guida Suprema. I dettagliDa Teheran fanno sapere che è stata raggiunta l'intesa sul successore di Ali Khamenei come Guida Suprema dell'Iran ... L'Assemblea degli Esperti iraniana avrebbe individuato la figura destinata a diventare la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dopo l'uccisione di Ali Khamenei. A riferirlo all'agenzia Fars è stato uno dei membri dell'organismo, l'ayatollah Moha Iran: "Attaccata base Usa in Bahrain". Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema