L'Iran annuncia di aver scelto la nuova Guida Suprema Trump reagisce | Non durerà se non piace a noi

L’Iran ha annunciato la nomina della nuova Guida Suprema, mentre il governo statunitense ha commentato che questa scelta non avrà lunga durata se non sarà approvata da loro. È il nono giorno di conflitto nel paese, con nuovi attacchi condotti da Stati Uniti e Israele durante la notte contro obiettivi iraniani. La situazione rimane tesa e in rapido sviluppo.

Nono giorno di guerra in Iran, e la tensione non cala. La giornata si è aperta con  nuovi attacchi Usa-Israele  nella notte sull’Iran. Tra gli altri obiettivi, colpiti cinque impianti petroliferi di Teheran.  Raid delle Idf anche su Beirut, con un attacco aereo nella zona in cui ha sede il gruppo militante libanese Hezbollah: morti e feriti nel bombardamento. L’organismo clericale di Teheran ha intanto annunciato la scelta della prossima Guida suprema, confermata poi (ma senza l’indicazione del nome) anche dal governo di Teheran.  In un’intervista alla Nbc, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che le istituzioni politiche iraniane continuano a funzionare normalmente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

