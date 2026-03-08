Linea dura di Trump tra i militari caduti Colpiremo più forte Il mondo ci ringrazi

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti risponderanno con maggiore forza alle provocazioni dell’Iran, promettendo di colpire la Repubblica islamica «molto duramente». Il presidente americano ha dichiarato che si intende espandere i bersagli degli attacchi e ha affermato che il mondo ci ringrazierà per questa linea dura nei confronti dell’Iran.

Donald Trump è pronto ad una nuova escalation contro l’Iran: il presidente Usa minaccia di espandere i bersagli degli attacchi americani, e annuncia che la Repubblica islamica in queste ore sarà colpita «molto duramente». «A causa del cattivo comportamento dell’Iran, aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi, sono seriamente destinati alla distruzionemcompleta e alla morte cer- ta», tuona dopo che il leader di Teheran Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese non si arrenderà mai a Israele e Stati Uniti. Il tycoon sottolinea di non aver deciso quanto durerà la guerra, limitandosi a dire: whatever it takes, ossia tutto il necessario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

