Lieve scossa di terremoto in Irpinia | nessun danno registrato

Questa mattina in Irpinia si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nell’area di Forino, in provincia di Avellino. Non sono stati segnalati danni o feriti. L’evento sismico è durato pochi secondi e ha coinvolto la regione senza causare conseguenze significative. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Questa mattina, domenica 8 marzo 2026, un terremoto di magnitudo 2.8 ha interessato l'area di Forino in provincia di Avellino, in Campania. La scossa registrata alle 7 e 28 minuti e 37 secondi con epicentro localizzato a circa 1 km a sud-ovest del comune di Forino, alle coordinate geografiche 40.8547°N, 14.7282°E, a una profondità di 6 km. L'evento è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La profondità superficiale di 6 km può rendere la percezione più nitida rispetto a eventi più profondi di pari magnitudo. Nessun danno rilevato.