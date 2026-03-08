Lì dove il centrodestra è unito | a Calco un solo candidato sindaco

A Calco il centrodestra ha deciso di sostenere un solo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 2026. I rappresentanti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si sono incontrati per definire una strategia condivisa, puntando su serietà, ascolto e una visione comune per il futuro della città. La collaborazione tra i partiti mira a presentare un fronte unito in vista delle votazioni programmate per maggio.

Diversamente da quanto sta accadendo a Lecco, in Brianza sarà sostenuto un solo nome: candidato unico per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia Serietà, ascolto e visione comune. Con questo spirito si sono riuniti i vertici di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per tracciare la rotta verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Un incontro all'insegna della concretezza che ha visto la partecipazione di Stefano Burgarello (segretario cittadino Forza Italia), Tiziano Sala (referente Lega di Calco e consigliere comunale di minoranza) e Matteo Rosa (sindaco di Sirtori, Fratelli d'Italia). La coalizione annuncia con soddisfazione di aver raggiunto una sintesi programmatica totale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

