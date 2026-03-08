Alla Fiera del Levante di Bari si è aperta la decima edizione di Levante Prof, evento che vede la partecipazione di circa 400 aziende e si svolge su una superficie di 20mila metri quadrati dedicati al settore food e beverage. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per i professionisti del settore e si svolge nel capoluogo pugliese.

La decima edizione di Levante Prof ha aperto i battenti alla Fiera del Levante a Bari, trasformando la città in un hub strategico per il settore food & beverage. Tra l’8 e l’11 marzo 2026, oltre 400 aziende e 250 espositori hanno occupato più di 20mila metri quadrati, creando una delle vetrine più ampie del Mezzogiorno dedicata all’ospitalità professionale. L’inaugurazione è avvenuta stamattina all’ingresso Edilizia con la presenza dell’assessore regionale Francesco Paolicelli, dell’assessore comunale Pietro Petruzzelli, del presidente Gaetano Frulli e dell’organizzatore Edgardo Amendola. La manifestazione si conferma come il principale appuntamento business-to-business del Sud Italia, offrendo spazi di formazione, confronto e opportunità commerciali per operatori della ristorazione, panificazione, pasticceria e mixology. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levante Prof: 400 aziende e 20mila mq a Bari per il food

Bari capitale del food and beverage: inaugurata in Fiera la decima edizione di Levante ProfTaglio del nastro questa mattina alla Fiera del Levante di Bari per la decima edizione di Levante Prof, la manifestazione dedicata ai professionisti...

Flumeri, Carabinieri sequestrano capannone abusivo di 400 mqNello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della...

Contenuti e approfondimenti su Levante Prof.

Temi più discussi: Levante PROF 2026, decima edizione alla Fiera del Levante: oltre 400 aziende del food & beverage; Levante PROF: quattro giorni di formazione, competizioni e networking per i professionisti del food & beverage; Levante PROF, al via la fiera enoagroalimentare B2B di riferimento nel Sud Italia; Al via la decima edizione di Levante PROF.

Bari, al via Levante PROF: 250 espositori e 400 imprese alla Fiera del LevanteBARI – Ha preso il via oggi, 8 marzo, alla Fiera del Levante la decima edizione di Levante PROF, la manifestazione dedicata al mondo professionale dell’ospitalità e della ristorazione. L’evento, in pr ... giornaledipuglia.com

Al via la decima edizione di Levante PROFSarà inaugurata l’8 marzo alle ore 11 alla Fiera del Levante di Bari la decima edizione di Levante PROF, la manifestazione di riferimento nel Mezzogiorno dedicata ai professionisti del food & beverage ... ilikepuglia.it

Alla decima edizione di Levante Prof ci si diverte in sicurezza con “Zero Alcool”, l'iniziativa per sensibilizzare professionisti e consumatori su scelte consapevoli - facebook.com facebook

Levante PROF 2026, decima edizione alla Fiera del Levante: oltre 400 aziende del food & beverage - News x.com