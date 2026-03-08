Ieri pomeriggio al circolo Arci di Montale si è svolta la manifestazione ‘Donne come noi’, organizzata e promossa dalle donne del Partito Democratico di Montale. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno preso parte a incontri e discussioni sui temi legati alle letture, ai film e alla parità di genere. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui contenuti specifici dell’evento.

Ieri pomeriggio si è tenuta al circolo Arci di Montale la manifestazione ’Donne come noi’ promossa e organizzata dalle donne del partito democratico di Montale. L’iniziativa ha avuto un notevole successo per la numerosa partecipazione e per la qualità dei contributi culturali proposti. Il programma predisposto dalle organizzatrici ha offerto ai presenti una serie ben costruita di letture, canzoni e proiezioni di film tutte incentrate sul tema delle donne come protagoniste della storia di ieri e di oggi. La scelta dei contenuti e il ritmo con cui sono stati proposti ha suscitato attenzione e interesse tra i partecipanti ed ha stimolato la riflessione e la discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Letture e film. La strada verso la parità

Leggi anche: Sondaggi politici: una coalizione in calo e referendum verso la parità

L’UE e l’Italia verso la parità di genere: ecco i datiL’indice di parità di genere dell’UE, sviluppato dall’EIGE, istituto di ricerca nato nel 2010, ci dice a che punto siamo analizzando sei settori...

Virginia Tech Quarterback Kyron Drones Calls His Own Number

Contenuti utili per approfondire Letture e film La strada verso la parità.

Temi più discussi: Letture e film. La strada verso la parità; Giornata internazionale dei diritti della donna, domenica tra camminate, letture e cinema; Il Tema del Giorno nell’App de la Lettura; Società del Quartetto, letture e Le Gomitolaie: cosa fare stasera a Bergamo e provincia.

Letture, giochi, spettacoli, film e laboratori. Sono gli ingredienti di La città in tascaLetture, giochi, spettacoli, film e laboratori. Sono gli ingredienti di La città in tasca il festival d'arte rivolto ai più piccoli e giunto alla sua trentesima edizione. L'obiettivo di Arciragazzi ... rainews.it

‘Un altro mondo’. Film e letture per la paceUn calendario di giornate dedicate a pace e solidarietà in un momento che, purtroppo, dalla pace sembra sempre più lontano. Dal 20 giugno al 12 luglio Calenzano ospiterà la prima edizione di ’Un altro ... lanazione.it

Ultimi incroci, ultime letture, ultimi dettagli da tenere in ordine prima di giocarsi tutto. Finali in diretta su SportFace, con commento tecnico e adrenalina in tempo reale. - facebook.com facebook

Le prime letture, l’approdo nell’editoria, Moravia, Sciascia, “Il nome della rosa” di Umberto Eco e la fondazione della casa editrice: Mario Andreose, presidente e fondatore de La nave di Teseo, si racconta nell’intervista di Filippo Maria Battaglia su @LaStampa x.com