Una nuova opera nel genere giallo sta attirando l’attenzione dei lettori. È appena uscita e sta già riscuotendo consensi tra gli appassionati. La narrazione si concentra su un protagonista coinvolto in un mistero che si svolge tra le atmosfere di una località balneare. La storia si sviluppa con ritmo serrato, mantenendo alta l’attenzione fino all’ultima pagina.

Quando ricomincia la vicenda della villeggiatura e dei riposi alla brezza marina delle spiagge o sotto gli abeti e i faggi delle montagne, la vendita dei libri cosiddetti gialli riprende con molta intensità, e quelli che si fanno prestare qualche cosa da leggere richiedono affannosamente all’amico un volume di Wallace o di Agatha Christie. La diffusione e l’invasione della letteratura gialla in Italia dette luogo qualche anno fa a molte discussioni, diatribe e invettive: se ne chiese anche la proibizione ufficiale. Poi le cose si sono calmate, si è visto che i numerosi lettori di M. R. Rinehart, A. E. W. Mason, Rufus King, S. S. Van Dine non... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Letteratura gialla: "Entrata da poco sul mercato, sta conquistando i lettori. E non mi sorprende affatto"

Leggi anche: Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio)

Letteratura italiana all’estero: “Adotta uno scrittore” estende il sostegno ai lettori internazionali.L’iniziativa “Adotta uno scrittore, una scrittrice”, promossa dall’Agenzia Nazionale Stampa Associata (), estende la sua portata oltre i confini...

Altri aggiornamenti su Letteratura gialla Entrata da poco sul....

Argomenti discussi: Letteratura gialla: Entrata da poco sul mercato, sta conquistando i lettori. E non mi sorprende affatto; Manuscripta – Festival itriano della letteratura a fumetti entra nel vivo.