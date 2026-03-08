L’étrangère la forza di una donna in fuga dalla Siria per ritrovare la felicità

Una donna siriana, fuggita dal suo paese, ha deciso di condividere la sua storia a Bergamo, spiegando che il suo obiettivo era mostrare come sia possibile vivere pienamente invece di limitarsi a sopravvivere. La sua testimonianza mette in luce la voglia di ricostruire una vita in un luogo diverso, affrontando le difficoltà del partire e ricominciare da zero.

Bergamo. “Per me era importante raccontare come si possa davvero vivere e non semplicemente sopravvivere”. Una vita vissuta appieno, con diritti ma anche, e soprattutto, con desideri, quella mostrata in “ L’étrangère ” (“Pieces of a Foreign Life”, 2025), film di Gaya Jiji, prima pellicola della Mostra Concorso presentata sabato 7 marzo a CULT! Auditorium, nella serata inaugurale del 44° Bergamo Film Meeting. Protagonista è Selma (l’attrice iraniana Zar Amir Ebrahimi) che fugge da una Siria in guerra, lasciando Rami, il figlio, e Iyad (Amr Waked), il marito scomparso (dopo essere stato imprigionato dal regime siriano), per intraprendere un pericoloso viaggio attraverso l’Europa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it “Bahar…”. La forza di una donna, le indiscrezioni dalla TurchiaLe anticipazioni de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5, promettono un episodio carico di emozioni e colpi di scena. La forza di una donna, anticipazioni 20 dicembre: Kismet vuole sapere della fuga ma Bahar è in ansia per ArifDopo la fuga dalla villa di Nezir, gli equilibri familiari cambiano di nuovo e tra i protagonisti serpeggia la tensione.