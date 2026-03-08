Leonardo Manera torna a teatro | Esordi tra locali per scambisti e spogliarelliste Il ventriloquo incapace mi ha cambiato la vita

Leonardo Manera torna in scena a teatro e racconta i suoi primi esordi, avvenuti in locali per scambisti e spogliarelliste. Il ventriloquo che considerava incapace ha avuto un ruolo importante nel suo percorso. L’appuntamento è al teatro Manzoni di Milano, dove il pubblico è stato invitato a partecipare con entusiasmo. La serata ha previsto un saluto festoso rivolto a tutti i presenti.

Milano – Un saluto festoso a tutti! Specie a chi ha pensato per tempo di organizzarsi per andare a vedere Leonardo Manera al Manzoni. Dove martedì “Corto Circuito” è ormai sold out. Chissà che non ci sia modo presto di rifarsi con un nuovo lavoro. Intanto bello ritrovare il comico milanese, da sempre fra i volti più amati di Zelig e seguitissimo su Radio24. Qui in un assolo vecchia scuola, di pura comicità. Racchiuso nel sottotitolo: l’inquieto vivere dell’uomo moderno. Manera, il suo passaggio a Milano è un successone. “Ne sono felice. Anche perché tengo molto al Manzoni. Però io non sono uno da grandi successi, diciamo una cosa intermedia. Il necessario per fare questo lavoro da 41 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

