A Bologna, il dibattito pubblico si concentra sulle moschee e sui finanziamenti destinati alla cooperativa gestita dalla moglie di un politico locale. La città si presenta come un luogo di inclusione, ma le questioni legate alle attività religiose e alle risorse economiche destinate a progetti sociali rimangono al centro delle discussioni. Le somme investite in iniziative di questo tipo continuano a suscitare attenzione e scommesse sulla trasparenza.

A Bologna la parola d'ordine è inclusione. E non è certo una città priva di problematiche da risolvere o settori in cui investire, ma se c'è una certezza è che i soldi utilizzati in nome dell'inclusione non sono mai abbastanza. A far specie, a questo proposito, è un dato che si rileva vedendo i bilanci della cooperativa Lai Momo (cooperativa sociale attiva nei settori dell'immigrazione, della comunicazione sociale, del dialogo interculturale e dello sviluppo), nel cui organigramma, almeno fino al 2024, compariva la moglie di Lepore, Margherita Toma. E, come specificato da un loro stesso comunicato datato 13 gennaio 2026, la Toma "vi lavora dal 2014, è dipendente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Emilia islamo-dem: ombre sulle moschee e milioni alla coop con la moglie di Lepore

