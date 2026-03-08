L'articolo esplora il concetto di eleganza attraverso diverse interpretazioni, dal chiaroscuro di Caravaggio alla presenza potente di Grace Jones e Marlene Dumas, includendo anche capi di Cristóbal Balenciaga. Viene analizzato come questi elementi si intreccino, creando un’immagine complessa di stile e raffinatezza. La discussione si concentra sull’uso delle immagini e dei capi come rappresentazioni di un’eleganza che si manifesta in molte forme.

Mancinelli Leonardo. Caravaggio. Ma anche Grace Jones e Marlene Dumas, oltre a capi originali di Cristóbal Balenciaga. Sulle pareti dell’atelier, Pierpaolo Piccioli raduna le immagini che più gli hanno regalato suggestioni per la sfilata di Balenciaga, di cui è direttore creativo, che ha intitolato “Clairobscur”, chiaroscuro. Non solo: ha lavorato con Sam Levinson, regista della serie Euphoria, per mettere a punto uno show che "sia una fotografia del mondo di oggi, vista con sguardo non giudicante, per trovare chiarore in momenti bui". E ai più adulti questa ricorda la canzone Anthem di Leonard Cohen: "C’è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eleganza è un chiaroscuro. La grazia severa di Balenciaga

È Francesca Nardi la nuova head of communication di BalenciagaDa Valentino a Balenciaga: dopo 17 anni Francesca Nardi lascia la maison italiana per passare alla comunicazione globale di quella spagnola.

Da Balenciaga torna la luce di Pierpaolo Piccioli“A giugno sfilo anche con l'alta moda” annuncia Pierpaolo Piccioli durante l'incontro mattutino prima del suo secondo show per Balenciaga.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'eleganza è un chiaroscuro La grazia....

Temi più discussi: L’eleganza è un chiaroscuro. La grazia severa di Balenciaga; Laura Pausini a Sanremo 2026, tra Armani, Alberta Ferretti e Balenciaga: tutti i dettagli dei 17 look portati sul palco dell'Ariston, bozzetti e foto esclusive; Da Balenciaga torna la luce di Pierpaolo Piccioli; Dal pink Valentino al nero Balenciaga: l’Ariston parla la lingua della moda.

La sfilata di Balenciaga è un'alternanza di luci e ombre, inclusiva di tutti i corpi umani. E della modaIl guardaroba firmato Balenciaga by Pierpaolo Piccioli nasce da un principio antico quanto l’arte stessa: il chiaroscuro del Rinascimento ... vogue.it

Balenciaga, il lato emotivoPierpaolo Piccioli costruisce il proprio linguaggio nel marchio attraverso una ricerca sul volume vuoto tra abito e corpo. E collabora con Sam Levinson di Euphoria ... msn.com

In una sola sfilata @pppiccioli ci ha mostrato il nuovo menswear di Balenciaga e persino uno spoiler della terza stagione di Euphoria. Cosa potevamo volere di più Intitolata ClairObscur, la collezione AW26 ha visto sfilare per la prima volta la visione menswe facebook

Il guardaroba firmato Balenciaga by Pierpaolo Piccioli nasce da un principio antico quanto l’arte stessa: il chiaroscuro del Rinascimento x.com