Legambiente | Basta parlare di riaprire la Ztl

Legambiente Spoleto interviene sul dibattito relativo ai parcheggi e alla Ztl, sottolineando che mentre in molte città si va verso la pedonalizzazione, si continua a parlare di come far tornare le auto vicino ai monumenti. La questione riguarda le decisioni prese e le proposte avanzate senza che ci siano cambiamenti concreti sulla mobilità sostenibile. La discussione si concentra su temi di traffico e accessibilità nel centro storico.

Anche Legambiente Spoleto interviene sul dibattito parcheggi e Ztl: "Mentre il mondo corre verso la pedonalizzazione, noi discutiamo ancora di come riportare le auto tra i monumenti. Il commercio non si salva con il gas di scarico, ma con la bellezza e la vivibilità". In questi giorni la decisione del Comune di rendere gratuiti i parcheggi sulle strisce blu la domenica ha innescato un'accesa discussione, che ha coinvolto anche Confcommercio. Sull'argomento dice la sua anche Legambiente. " Spoleto ha fatto un investimento imponente – spiega Legambiente – chilometri di tunnel, scale mobili e ascensori che portando le persone direttamente dal parcheggio direttamente nel cuore della centro storico hanno trasformato una città in collina, in una di pianura.