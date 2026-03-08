L’effetto farfalla del crimine l’incredibile operazione Candy | dal sequestro ad un piccolo spacciatore in Svezia ai narcos in Australia

Nel novembre 2023, la polizia svedese ha sequestrato due smartphone a un giovane spacciatore. Quasi due anni dopo, le autorità di Melbourne, in Australia, hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di più di una tonnellata di droga nella periferia della città. L’indagine ha collegato i due eventi attraverso una rete di traffico internazionale.

Nel novembre del 2023 la polizia svedese ha sequestrato due smartphone ad un piccolo spacciatore. Poco meno di due anni dopo le autorità hanno effettuato un blitz nella periferia di Melbourne, in Australia, sequestrando oltre una tonnellata di sostanza stupefacente. Due episodi solo apparentemente scollegati: in realtà è il risultato dell’analisi di molteplici reti interconnesse tra loro e coinvolte nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro su larga scala. L’incredibile storia dell’operazione Candy è stata raccontata nelle scorse ore dall’Europol. Basti pensare che sul campo hanno agito le forze dell’ordine di Svezia, Spagna, Germania, Thailandia e Australia. 🔗 Leggi su Notizie.com

