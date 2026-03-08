A Lecco si avvicinano le elezioni comunali, con Fratelli d’Italia che annuncia un candidato sindaco unico per il centrodestra e la Lega che invece afferma che nulla è ancora deciso. Mentre il partito di destra conferma la scelta, il partito leghista smentisce questa ufficialità e mantiene aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. La situazione resta quindi ancora in evoluzione e senza una decisione definitiva.

Il candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di Lecco è di Fratelli d’Italia. Forse. Perché mentre da Fratelli d’Italia annunciano e festeggiano, dalla Lega smentiscono e frenano. Anzi, annunciano che sono pronti a correre da soli. A due mesi e mezzo dalla tornata amministrativa nella città dei Promessi sposi, Filippo Boscagli, 46 anni, giurista d’impresa, consigliere comunale dal 2006 e anche consigliere provinciale tra il 2009 e il 2014, attivo nel volontariato, subentra al 33enne Carlo Piazza della Lega. Sembrava lui, che è anche responsabile della Segreteria del sottosegretario regionale Mauro Piazza, il prescelto a guidare la coalizione di centrodestra nella corsa a Palazzo Bovara, grazie anche al sostegno dei dirigenti di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, verso le elezioni. FdI: "Candidato unico". La Lega: "Nulla è deciso"

Verso le amministrative, Scurria l'unico candidato alternativo a BasileE' Marcello Scurria del gruppo civico "Partecipazione Messina" l'unico nome al momento alternativo al sindaco Federico Basile.

Leggi anche: Salvini a Lecco: "Fare in fretta sul candidato sindaco. Chi lo esprime? La Lega"

Approfondimenti e contenuti su Lecco verso le elezioni FdI Candidato....

Temi più discussi: Lecco, verso le elezioni. FdI: Candidato unico. La Lega: Nulla è deciso; Elezioni a Lecco, la Lega: Ancora nessun accordo su Boscagli; Elezioni a Lecco, AmbientalMente si presenta: Con Gattinoni per portare avanti i nostri sogni; Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestra.

Centrodestra verso Boscagli candidato sindaco a Lecco, attesa l’ufficialità da RomaBoscagli frena: Non ci sono ufficialità Nella corsa a sindaco già indicati Mauro Gattinoni, Mauro Fumagalli e Francesca Losi. LECCO – Il centrodestra avrebbe individuato il proprio candidato sindaco ... msn.com

Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraManca ancora l'ufficialità, ma nelle logiche di coalizione il 46enne giurista d'impresa avrebbe prevalso sul leghista Carlo Piazza. Il ruolo dei tavoli regionali e nazionali ... ilgiorno.it

Lecco, la Lega frena su Boscagli candidato sindaco. Romeo: «Nessun accordo» Il segretario regionale raffredda gli entusiasmi sulla candidatura dell’esponente di Fdi a sindaco. Decisione rimandata #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà facebook

#SerieC gr.A Arzignano-Lecco 0-1 Dolomiti Bellun.-Ospitaletto 4-1 Giana Erminio-LR Vicenza 1-3 Inter U23-Albinoleffe 0-1 Novara-Pergolettese 1-1 Trento-V.Verona 1-0 Brescia-Triestina 0-0 ProPatria-Alcione Mi 1-1 ProVercelli-Cittadella 0-2 Renate-Lum x.com