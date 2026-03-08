Il Lecce affronta la Cremonese in una partita intensa, dominando nel primo tempo e andando in vantaggio. La squadra di casa mantiene il controllo e segna il secondo gol, ma nella ripresa la Cremonese reagisce e riapre il match. Nonostante le difficoltà, il Lecce riesce a portare a casa i tre punti e consolidare la posizione in classifica.

Mille vite nella stessa partita, mille storie. Fa tutto il Lecce: domina contro la Cremonese, va in vantaggio, la chiude, controlla, poi la squadra di Nicola la riapre e allora i salentini devono soffrire. E soffrono alla grande, tanto da portare a casa tre punti pesantissimi. Al Via del Mare finisce 2-1 per i giallorossi. Quante storie: il primo gol di Santiago Pierotti, che non segnava dalla scorsa stagione. Il terzo di Stulic, che sembrava aver perso il posto e invece è tornato titolare un po' a sorpresa. E ancora: il 7 dicembre scorso dopo la vittoria allo Zini nella partita d'andata, la Cremonese era a 20 punti, il Lecce a 13. Oggi il Lecce a 27, la Cremo si è fermata a 24 e da allora non ha più vinto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce da infarto, domina poi soffre ma la porta a casa: Cremonese battuta e +3 sulla retrocessione

