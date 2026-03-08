Lecce-Cremonese le pagelle | Pierotti primo tempo da protagonista 7 Barbieri incolore 5

Nella partita tra Lecce e Cremonese, Pierotti si distingue nel primo tempo con una prestazione da protagonista e ottiene un 7 in pagella. Barbieri invece appare incolore e riceve un 5. Tra i giocatori del Lecce, bene anche Ramadani e Ngom. Il portiere Falcone evita il peggio, mentre Audero incide negativamente sulla partita.

Nella squadra di Di Francesco bene anche Ramadani e Ngom. Falcone salva il risultato, Audero lo compromette. Vardy non è mai pericoloso, mentre Bianchetti è in affanno costante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lecce-Cremonese, le pagelle: Pierotti primo tempo da protagonista, 7. Barbieri incolore, 5 Leggi anche: Lecce-Cremonese diretta: la sblocca Pierotti Lecce-Cremonese 2-1, colpo salvezza dei giallorossi. Pierotti e Stulic decisiviLecce, 8 marzo 2026 - La sfida salvezza al Via Del Mare fra Lecce e Cremonese se l'aggiudicano i salentini, che si impongono 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Lecce Cremonese le pagelle Pierotti.... Temi più discussi: Cremonese: rotazioni ritrovate, ma contro il Lecce due assenze pesanti in difesa; Le pagelle di Cremonese-Milan: Vardy si nasconde, De Winter certezza, Modric guida; Le pagelle – Folino, grinta e carattere. Pezzella, amnesia decisiva; Lecce-Cremonese: probabili formazioni e statistiche. Le pagelle di Lecce-Cremonese: i voti dei grigiorossiAUDERO 5 – La sua uscita imprecisa su Pierotti porta al gol che sblocca la partita. BIANCHETTI 5,5 – Fatica molto nel primo tempo, da quella parte il Lecce si rende pericoloso. FOLINO 5,5 – Lotta con ... cremonaoggi.it Le pagelle di Lecce-Cremonese: monumento Ramadani, Pierotti e Stulic freddiLecce-Cremonese, le pagelle: giallorossi dominanti in mediana anche grazie a Ngom e Coulibaly. Solo Cheddira non sufficiente ... calciolecce.it C’era anche MimoSal Da Vinci al Via del Mare per Lecce-Cremonese. Presente in tribuna, ha distribuito mimose (da qui MimoSal) in occasione della Giornata Internazionale delle donne - facebook.com facebook Pierotti-Stulic, colpo salvezza #Lecce: alla #Cremonese non basta Bonazzoli, brivido Var nel finale x.com