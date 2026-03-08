Lecce-Cremonese diretta | la sblocca Pierotti

Nel match tra Lecce e Cremonese, Pierotti ha segnato il primo gol della partita. Le due squadre, con storie diverse ma percorsi simili, si affrontano in una sfida che va oltre la classifica. La partita si sviluppa tra azioni intense e momenti di tensione, con entrambe le formazioni che cercano di ottenere punti importanti. La gara si conclude con il risultato che ha visto protagonista Pierotti.

Così profondamente diverse, così simili nel percorso. Lecce-Cremonese è qualcosa in più di uno scontro diretto per la salvezza, sembra quasi una sfida totale. I giovani del Lecce, l'esperienza della Cremonese. Il 4-2-3-1 giallorosso, il 3-5-2 grigiorosso. Sud contro Nord. Sfida totale tra opposti che però sono giunti allo stesso punto. Il Lecce ha 24 punti, la Cremonese idem: la squadra di Nicola, però, per la gran parte li ha fatti a inizio campionato, mentre i salentini sono stati più costanti. Il Lecce ha segnato 18 gol, peggior attacco della A, la Cremo ne ha fatti 21, appena tre in più. Sono le due squadre che calciano meno verso la porta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

