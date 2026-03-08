Lecce-Cremonese diretta | inzia la partita

Alle prime luci del match, il calcio di inizio tra Lecce e Cremonese viene dato in un stadio pieno di attesa. Le due squadre, con storie e campionati differenti, si affrontano oggi in una partita che si preannuncia intensa e combattuta. Entrambe cercano di ottenere punti importanti, con la volontà di migliorare la propria posizione in classifica. La partita è appena cominciata.

Così profondamente diverse, così simili nel percorso. Lecce-Cremonese è qualcosa in più di uno scontro diretto per la salvezza, sembra quasi una sfida totale. I giovani del Lecce, l'esperienza della Cremonese. Il 4-2-3-1 giallorosso, il 3-5-2 grigiorosso. Sud contro Nord. Sfida totale tra opposti che però sono giunti allo stesso punto. Il Lecce ha 24 punti, la Cremonese idem: la squadra di Nicola, però, per la gran parte li ha fatti a inizio campionato, mentre i salentini sono stati più costanti. Il Lecce ha segnato 18 gol, peggior attacco della A, la Cremo ne ha fatti 21, appena tre in più. Sono le due squadre che calciano meno verso la porta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

