Lecce-Cremonese diretta | i giallorossi si chiudono

Nella partita tra Lecce e Cremonese, i giallorossi si sono chiusi in difesa senza concedere molte occasioni agli avversari. Le due squadre, con percorsi simili ma approcci diversi, si sono affrontate in una sfida che ha avuto un ritmo intenso e momenti di pressione. La partita si è conclusa con un risultato che riflette le scelte tattiche di entrambe le formazioni.

Così profondamente diverse, così simili nel percorso. Lecce-Cremonese è qualcosa in più di uno scontro diretto per la salvezza, sembra quasi una sfida totale. I giovani del Lecce, l'esperienza della Cremonese. Il 4-2-3-1 giallorosso, il 3-5-2 grigiorosso. Sud contro Nord. Sfida totale tra opposti che però sono giunti allo stesso punto. Il Lecce ha 24 punti, la Cremonese idem: la squadra di Nicola, però, per la gran parte li ha fatti a inizio campionato, mentre i salentini sono stati più costanti. Il Lecce ha segnato 18 gol, peggior attacco della A, la Cremo ne ha fatti 21, appena tre in più. Sono le due squadre che calciano meno verso la porta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

