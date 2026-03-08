lecce cremonese 2 1 calcio

Il match tra Lecce e Cremonese si è concluso con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Per il Lecce sono arrivati un gol di Perotti e un rigore trasformato da Stulic, che hanno permesso di conquistare tre punti importanti. La partita ha visto anche la Cremonese tentare di reagire, ma senza riuscire a pareggiare.

Non sono solo tre punti. Per il Lecce è un successo fondamentale per la salvezza. Vantaggio dei padroni di casa con Perotti, raddoppio su rigore con Stulic. Ottimo primo tempo dei salentini dunque. Il secondo tempo si è aperto con la rete di Bonazzoli che ha rimesso in corsa la Cremonese alla quale, sul finale di gara, è stato annullato un gol. Nella classifica del campionato di calcio di serie A il Lecce è ora a quota 27 punti, tre in più della Cremonese che, con la Fiorentina, occupa il terzultimo posto. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

