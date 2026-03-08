Avvocati e magistrati si sono confrontati sul referendum riguardante la riforma costituzionale della Giustizia, un tema di attualità che ha suscitato interesse tra i lettori. Le libraie della libreria Ghibellina hanno organizzato un evento, proponendo un'iniziativa tutta al femminile, in occasione delle celebrazioni per le donne, per discutere le diverse posizioni sul voto.

"Molti lettori ci hanno chiesto di organizzare un incontro sul referendum ". E le libraie della Ghibellina hanno così risposto all’appello ideando, nel marzo delle donne, un’iniziativa tutta al femminile su un argomento di attualità, il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. L’appuntamento sarà lunedì 16 marzo alle 17 al Cinema-teatro Lumière. Sul palco ci saranno Serena Caputo, presidente della Camera penale di Pisa, ed Elisabetta Tarquini, magistrata del Comitato Giusto dire no. Caputo, avvocata del foro di Pisa, è stata confermata alla guida dei penalisti pisani da dicembre del 2024. Tarquini è in magistratura dal 1994. Da allora ha sempre fatto la giudice del lavoro, in primo grado (al Tribunale di Massa, poi a quello di Pisa) e dal 2015 in appello a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ragioni del sì e del no al Lumière. Avvocati e magistrati a confronto

Leggi anche: Referendum, le ragioni del sì. Magistrati, avvocati e politici al dibattito in sala consiliare

Riforma costituzionale, confronto tra le ragioni del sì e del no promosso dai "giovani avvocati"Un confronto sulle ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Contenuti e approfondimenti su Le ragioni del sì e del no al Lumière....

Temi più discussi: Le ragioni del sì e del no al Lumière. Avvocati e magistrati a confronto; Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEO; Milano | Crescenzago – Completamento della piazzetta Residenze Lumière di via Adriano 1: fine febbraio 2026.

Le ragioni del sì e del no al referendumOggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Potenza per sostenere la legge, in vista dell'appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Intanto Cgil e Legambiente si schierano sull'altro fronte | I v ... rainews.it

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

A la “Ville Lumière” è in arrivo una rivoluzione: il Grand Paris Express, il più grande progetto europeo di mobilità sostenibile. 200km e 68 nuove stazioni: numeri che raccontano un’opera mastodontica, per la quale #webuild sta lavorando al fianco di #NG facebook

A la “Ville Lumière” è in arrivo una rivoluzione: il Grand Paris Express, il più grande progetto europeo di mobilità sostenibile. 200km e 68 nuove stazioni: numeri che raccontano un’opera mastodontica, per la quale #webuild sta lavorando al fianco di #NG x.com