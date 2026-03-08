Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi trattano della guerra in Medio Oriente, del referendum sulla riforma della magistratura e della vicenda della “famiglia del bosco”. Sono presenti notizie sui conflitti in corso, le decisioni politiche in discussione e le attività di un gruppo associato a questa famiglia. I giornali riportano fatti e aggiornamenti relativi a questi temi senza approfondimenti o analisi.

La guerra in Medio Oriente, il referendum sulla riforma della magistratura, la “famiglia del bosco” e la Giornata internazionale della donna La maggior parte dei giornali di oggi mette in prima pagina ancora la guerra in Medio Oriente, soffermandosi però su diversi aspetti: c’è chi titola sui bombardamenti, chi sulla situazione nello stretto di Hormuz oppure sui timori che la guerra faccia alzare ancora i prezzi dei carburanti e quindi del costo della vita in generale. Le altre questioni trattate sulle prime pagine sono il referendum sulla riforma della magistratura, la vicenda della “famiglia nel bosco” e la Giornata internazionale della donna, che è oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 7 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Una raccolta di contenuti su prime pagine. Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 febbraio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di venerdì 6 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 febbraio: la rassegna stampa. Le prime pagine di oggiL'indagine sui fattorini di Deliveroo, il discorso sullo stato dell'Unione di Trump, il festival di Sanremo, e il referendum sulla giustizia ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 24 febbraioStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Investito dal camion, muore a 24 anni. Il sar ... salernonotizie.it Buongiorno giallorossi. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi! #ASRoma #RomanewsEU x.com Le prime pagine di domenica 8 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook