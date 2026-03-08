Le pagelle Niang la fisicità non manca mai

Nella partita, Vildoza ha giocato 32 minuti contribuendo con 6 assist, tre rimbalzi e due recuperi, pur senza segnare. La sua presenza è diventata ancora più importante dopo l’assenza di Pajola e Hackett, che hanno costretto Ivanovic a chiedergli di giocare più minuti. Niang si è distinto per la sua fisicità, che si è fatta notare durante tutta la gara.

Vildoza 7 (in 32' 01 da due, 13 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 6 assist). Mancano Pajola e Hackett e così Ivanovic gli chiede gli straordinari e lui risponde presente. Edwards 6 (in 24' 36 da due, 08 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, 4 perse, 5 assist, una stoppata subita). Si sveglia nella seconda frazione con 2 entrate e un assist. Il tiro dalla lunga distanza però non entra. Alston Junior 6,5 (in 23' 02 da due, 36 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist, una stoppata subita). Inizialmente combina poco, nella ripresa, segna le tre triple che danno la svolta. Niang 7,5 (in 27' 45 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 5 assist).