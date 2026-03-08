Le pagelle Gelonese e Gerbaudo Classe e quantità

Nella partita, Mengucci ottiene un voto di 5 perché non è stato coinvolto in interventi di rilievo durante il match. Nel corso del secondo tempo, però, commette un errore che permette a Pinzauti di segnare. Tra i giocatori in campo, Gelonese e Gerbaudo si distinguono per la loro presenza e contributo in termini di classe e quantità.

Mengucci 5: non viene mai chiamato in causa per interventi di rilievo. Poi nel finale quel regalo a Pinzauti. Ceccarelli 5,5: un primo tempo di grande sofferenza con qualche errore su Russo, meglio nella ripresa. De Luca 6: entra con il piglio giusto, pronto a combattere su ogni pallone, a metterci del suo. Bonaccorsi 6,5: davvero poche le sbavature del corazziere biancorosso, sempre puntuale sugli avanti arancioni. Rovinelli 6: un rientro in grande stile anche se non ancora al top. Sempre tra i più pericolosi. Sparandeo 6,5: Ci mette i muscoli e l’esperienza, dalle sue parti non si passa, fa il suo lavoro con il consueto carattere. Calisto 6: scende nell’arena nella ripresa per provare ad alzare il baricentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gelonese e Gerbaudo. Classe e quantità Maurizi guarda il bicchiere mezzo pieno nonostante le assenze pesanti di Gerbaudo, Gelonese e da ultimo anche Pecci. Notaresco: prima tappa del tour de force: "Mancano tre titolari, ma io sono fiducioso»"Sappiamo che soprattutto a questi livelli la partita prenatalizia rappresenta un’incognita, per il livello d’attenzione, ma questo vale per noi come... Bologna-Fiorentina, le pagelle: Mandragora qualità e quantità (6,5), malissimo Holm (4)Solo tre sufficienze fra i padroni di casa, e tutte per i subentrati: oltre all'autore del gol premiati Rowe e Moro.