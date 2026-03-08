Le nostre vite valgono | Non Una di Meno scende in piazza per l' 8 marzo

Oggi a Bologna circa cento persone si sono radunate in piazza Maggiore per partecipare allo sciopero dell’8 marzo promosso da Non Una di Meno Bologna. La manifestazione ha trasformato la giornata in un momento di protesta, con un messaggio chiaro: si tratta di una giornata di azione e non di celebrazione. La partecipazione ha segnato la presenza di un gruppo di cittadini che hanno scelto di scendere in strada.

Un centinaio di persone in piazza Maggiore. Dal palco: "Guerra, femminicidi e precarietà non sono un destino, ma politiche precise" Una domenica di sciopero, non una festività. È questo il messaggio che circa cento persone hanno portato oggi in piazza Maggiore a Bologna, rispondendo alla chiamata di Non Una di Meno Bologna per l'8 marzo 2026. Ritrovo alle 12.30, sotto i portici e nel cuore della città, per quella che le organizzatrici hanno ribattezzato "Una domenica in sfamiglia". Al microfono si sono alternate diverse voci. Un'attivista ha spiegato le ragioni di una piazza che non vuole celebrare nulla: "Quest'anno lo sciopero trans-femminista copre due giorni, l'otto e il nove.