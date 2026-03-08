Le donne potenti nella mostra di Anselm Kiefer Eccole le Alchimiste che ci trasformano

Nella mostra di Anselm Kiefer, le donne potenti sono al centro dell'attenzione. Sono rappresentate come Alchimiste che ci trasformano, simbolo di forza e mistero. L'artista tedesco, di 81 anni, descrive gli artisti come sciamani che meditano e si siedono su un albero, rimanendo sospesi tra cielo e terra. La mostra mette in risalto queste figure femminili attraverso le sue opere.

Nella pittura contemporanea Anselm Kiefer (81 anni) è il tedesco che spiega: «Gli artisti sono come sciamani, che mentre meditano si siedono su un albero, rimanendo sospesi tra cielo e terra». Questa atmosfera di sospensione si avverte subito entrando nella Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano, dove è allestita, fino al 27 settembre, la mostra "Le alchimiste". Quarantadue grandi teleri (otto dei quali sono nell'attigua Sala del Lucernario) raccontano le donne, a volte perseguitate a volte neglette o cancellate, che nei secoli hanno lavorato alla trasformazione della materia, alla ricerca della mitica pietra filosofale in grado di...