le dimissioni di rughi opposizione alla carica

Le dimissioni dell’assessore Lucia Rughi sono state annunciate, attirando l’attenzione sulla scena politica a Gubbio. Il sindaco Vittorio Fiorucci deve ancora comunicare le sue decisioni ufficiali, mentre le opposizioni hanno espresso commenti sulla situazione. La notizia ha suscitato reazioni nel panorama politico locale, senza ulteriori dettagli su motivazioni o conseguenze.

GUBBIO - Le dimissioni dell’assessore Lucia Rughi hanno scosso il panorama politico eugubino. Mentre si attendono le decisioni del sindaco Vittorio Fiorucci, le opposizioni hanato la vicenda. In una nota congiunta, Rocco Girlanda, Luigi Girlanda e Diego Guerrini parlano di un segnale che confermerebbe la crisi politica della maggioranza. L’uscita di un assessore con deleghe delicate come servizi sociali, istruzione e pari opportunità non sarebbe un fatto marginale ma il segnale di una giunta "politicamente al capolinea" e di una maggioranza che "non è in grado di governare la città". Per questo chiedono "l’azzeramento immediato dell’intera giunta" e l’apertura di una nuova fase politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gubbio, dimissioni dell'assessore Lucia Rughi. Il sindaco Vittorio Fiorucci: Valutazioni diverse sull'azione di governoPrendo atto con rispetto della decisione assunta e ringrazio l’ assessore Lucia Rughi per l’impegno profuso, per il lavoro svolto e per il contributo assicurato nell’esercizio delle deleghe affidate ... corrieredellumbria.it

Gubbio, si è dimessa l'assessore Lucia Rughi: a lei erano state affidate le deleghe ai Servizi socialiL' assessore ai Servizi sociali del Comune di Gubbio si è dimessa. Lucia Rughi ha protocollato le dimissioni nella giornata del 6 marzo 2026, la giunta del sindaco Vittorio Fiorucci perde quindi uno d ... corrieredellumbria.it

