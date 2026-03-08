L’augurio del Vice Direttore Generale di ACN per la Giornata internazionale della donna

Il Vice Direttore Generale di ACN ha inviato un messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna, rivolgendo un pensiero alle donne della società. Nel suo messaggio ha sottolineato l'importanza di riconoscere i progressi fatti finora e ha invitato a considerare le sfide ancora da affrontare. L’occasione viene utilizzata per evidenziare il ruolo femminile e il percorso di crescita.

AGI - Un augurio alla parte femminile della società, una riflessione sulla strada percorsa finora e su quanto resta ancora da fare. È questo il cuore del messaggio di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale di ACN, in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ricorrenza che ha un valore sostanziale, e che è anche occasione per ragionare sul ruolo essenziale che le donne possono svolgere negli ambiti lavorativi tecnologici che stanno trasformando la società. L'iniziativa si inserisce nelle attività proposte dal CUG – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.