L’augurio del Vice Direttore Generale di ACN per la Giornata internazionale della donna

Il Vice Direttore Generale di ACN ha rivolto un messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna, rivolgendosi alle donne della società con un augurio e una riflessione sulla strada fatta finora. Nel suo intervento ha evidenziato l’importanza del ruolo femminile e ha sottolineato che c’è ancora molto da fare. La comunicazione si rivolge a un pubblico generale senza usare toni enfatici o opinioni.

AGI - Un augurio alla parte femminile della società, una riflessione sulla strada percorsa finora e su quanto resta ancora da fare. È questo il cuore del messaggio di  Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale di ACN, in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ricorrenza che ha un valore sostanziale, e che è anche occasione per ragionare sul ruolo essenziale che le donne possono svolgere negli ambiti lavorativi tecnologici che stanno trasformando la società. L’iniziativa si inserisce nelle attività proposte dal  CUG – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

