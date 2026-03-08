L’augurio del Vice Direttore Generale di ACN per la Giornata internazionale della donna

Il Vice Direttore Generale di ACN ha rivolto un messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna, rivolgendosi alle donne della società con un augurio e una riflessione sulla strada fatta finora. Nel suo intervento ha evidenziato l’importanza del ruolo femminile e ha sottolineato che c’è ancora molto da fare. La comunicazione si rivolge a un pubblico generale senza usare toni enfatici o opinioni.

AGI - Un augurio alla parte femminile della società, una riflessione sulla strada percorsa finora e su quanto resta ancora da fare. È questo il cuore del messaggio di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale di ACN, in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ricorrenza che ha un valore sostanziale, e che è anche occasione per ragionare sul ruolo essenziale che le donne possono svolgere negli ambiti lavorativi tecnologici che stanno trasformando la società. L’iniziativa si inserisce nelle attività proposte dal CUG – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L’augurio del Vice Direttore Generale di ACN per la Giornata internazionale della donna Articoli correlati Giornata internazionale della donna, il 9 marzo scatta lo sciopero generaleIn occasione della Giornata internazionale della donna, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale che coinvolge quasi tutti i... Giornata internazionale della donna 2026: il video messaggio di Nunzia Ciardi Altri aggiornamenti su Vice Direttore Generale Temi più discussi: Giornata internazionale della donna: il video messaggio di Nunzia Ciardi; Ivass, dal 1 aprile Angelini dg Bankitalia e presidente istituto; Clamoroso al San Tomio, si dimettono mister Lorenzi e il vice Lanaro; A pochi metri dal Festival di Sanremo c’è la Sanremese di Karembeu. L’augurio del vice direttore generale di ACN per la Giornata internazionale della donnaAGI - Un augurio alla parte femminile della società, una riflessione sulla strada percorsa finora e su quanto resta ancora da fare. È questo il cuore del messaggio di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Gen ... msn.com Bankitalia, alla direzione generale Angelini e Trequattrini (vice)ROMA Si è concluso l’iter formale per le nomine del nuovo direttore generale di Bankitalia Paolo Angelini e del vice direttore generale Gian Luca Trequattrini, con la pubblicazione sulla Gazzetta ... ilmessaggero.it Francia, Guillaume Herrnberger è il nuovo vicedirettore generale di France Galop Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/francia-guillaume-herrnberger-e-il-nuovo-vicedirettore-generale-di-france-galop/ #grandeippicaitaliana #corse #Horseriding #i - facebook.com facebook NOMINATO PAOLO ANGELINI COME DIRETTORE GENERALE DI BANKITALIA E GIAN LUCA TREQUATTRINI COME SUO VICE x.com