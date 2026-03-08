Alle 10.30 al Ridotto di Ferrara Musica, i Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara si esibiranno in un concerto che comprende un larghetto, uno scherzo e un tema. Si tratta di un appuntamento della stagione cameristica dedicata alla musica da camera. L’evento vede protagonisti i musicisti dell’orchestra in un programma che promette un concerto intenso e vario.

Oggi, alle 10.30, Ferrara Musica al Ridotto ospiterà un nuovo appuntamento della stagione cameristica che vede protagonisti i Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara. Il programma della mattinata propone un percorso musicale attraverso due diverse declinazioni del Romanticismo europeo. Sono affidate ad una formazione composta da Antonio Aiello e Pervinca Rista (violini), Alessandro Savio e Fiorenza Barutti (viole), Leonardo Sapere e Valentina Migliozzi (violoncelli). L’apertura è dedicata ad Antonín Dvorák con il Trio per archi in do maggiore op. 7, composto nel gennaio del 1887. Si tratta di un’opera di particolare interesse per la sua genesi e per l’insolito organico che prevede due violini e una viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Larghetto, scherzo e tema. Doppio tributo

