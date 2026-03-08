L’arena dei predestinati | Marassi diventa il laboratorio di De Rossi e Gasperini

Stasera il campo di Marassi si prepara ad accogliere una sfida tra le squadre di De Rossi e Gasperini. Il match si svolgerà sul rettangolo di gioco del Luigi Ferraris, che diventerà il teatro di strategie e schemi studiati nei dettagli da entrambe le squadre. La partita è attesa con interesse dagli appassionati di calcio.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Da Amorim a Vaz, passando per Pisilli e Marcandalli: a Genova va in scena la sfida tra i giovani leoni di DDR e il laboratorio di Gasp. Nella serata di oggi, il rettangolo verde del Luigi Ferraris si trasformerà in un avamposto di audacia tattica e lungimiranza tecnica. La sfida tra Genoa e Roma non sarà soltanto un crocevia per le ambizioni europee, ma una vera e propria vetrina per la meglio gioventù del calcio continentale. Sotto la guida di due maestri del coraggio come Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini, il confronto si sposta sul piano del talento puro, dove l’anagrafe cede il passo alla qualità e alla visione di lungo periodo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

