L’anticipo di Eccellenza Pastine salva il pari parando un rigore

Durante la partita di Eccellenza tra Pro Livorno Sorgenti e Real Forte Querceta, Pastine ha parato un rigore che ha permesso alla squadra di ottenere un pareggio. La formazione del Pro Livorno Sorgenti era composta da Serafini, Bani, Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli, Lucarelli, Bucchioni, Cutroneo, Fermi e Puccetti. La gara si è conclusa con un risultato di 1-1.

pro livorno sorgenti 1 real forte querceta 1 PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Bani, Giubbolini, Montecalvo, Nannetti, Tognarelli, Lucarelli, Bucchioni, Cutroneo, Fermi, Puccetti. A disp.: Rosini, Freschi, Faye, Baldini, Ba, Cancelli, Bottoni, Massa. All.: Federico Bandinelli. REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Gazzoli, Marinari, Nicolini, Ricci A., Franzoni, Fortunati, Geraci, Borselli, Gabrielli. A disp.: Di Nubila, Vitaggio, Lembo, Piccione, Bartolini, Fantini, Panicucci, Michelucci, Ricci M. All.: Giuseppe Della Bona. Arbitro: Bolognesi di Siena. Reti: 2' st Nannetti, 19' st Franzoni. LIVORNO – Era importante non perdere, per continuare la striscia di risultati utili e, soprattutto, per tenere lontana la zona rossa.