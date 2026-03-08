L’amarcord dei fratelli Di Lorenzo Quelle gare vinte da Bugno e le bici preparate per Urs Freuler

I fratelli Gianni e Alfiero Di Lorenzo, ex ciclisti, ripercorrono ora le tappe della loro carriera ricordando le vittorie di Bugno e le bici preparate per Urs Freuler. Da pensionati, possono dedicare più tempo alle passioni che li hanno accompagnati per anni, mentre il ciclismo rimane un affetto che va oltre la semplice attività sportiva. La loro storia si intreccia con momenti significativi di questo mondo.

Da pensionati, ora, avranno ancora più tempo da dedicare al proprio sport preferito. Anche se il ciclismo, per i fratelli Gianni e Alfiero Di Lorenzo, è stato molto di più di una disciplina sportiva. In realtà è la passione di una vita. Perché Gianni, classe 1948, e Alfiero, classe 1950, entrambi ex del Pedale Monzese, sono stati atleti di buon livello. Il primo nel 1973 è anche approdato al professionismo. Ha poi gareggiato per squadre importanti come Molteni e Brooklin. Nel 1974 si piazzò al terzo posto nella 14sima tappa del Tour de France. Alfiero, protagonista tra i dilettanti, selezionato anche per la nazionale, ha poi dovuto fare i conti con un incidente che ne ha condizionato la carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

