L’alleanza degli alumni | nel libro di Del Bove Nicotri e Pelli il valore della restituzione

Nel nuovo libro di Del Bove, Nicotri e Pelli si parla dell’alleanza tra alumni e del valore della restituzione. Gli autori analizzano come questa pratica, spesso considerata insolita nel mondo di oggi, rappresenti un elemento importante nel rapporto tra individui e comunità. La discussione mette in luce le modalità e l’importanza di un gesto che va oltre il semplice scambio economico.

C’è una parola che nel lessico contemporaneo suona quasi sospetta: restituzione. Siamo abituati a pagare, ottenere, archiviare. Fine della storia. L’alleanza degli alumni. Fare insieme, restituendo, trasformati rompe questo schema con una tesi semplice e tutt’altro che accomodante: ciò che si riceve – soprattutto in ambito universitario – non si chiude con un titolo appeso al muro. Si trasforma e si rilancia. Il volume, firmato da Stefano Del Bove, Francesco Nicotri e Daniele Pelli, nasce dentro un’esperienza concreta – quella del mondo degli alumni – e la usa come lente per leggere qualcosa di più grande: l’identità di chi ha attraversato un ateneo e oggi è chiamato a farne parte in modo nuovo, adulto, responsabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Capodanno, la notte dell’attesa: un libro da leggere con i bambini per imparare il valore del tempo e il senso degli obiettivi da porsi“Nella notte di Capodanno, quando tutti a nanna vanno, è in arrivo sul primo binario un direttissimo straordinario, composto di dodici vagoni, tutti... Mosaici del Volo, il "libro di pietra" apre al pubblico: "Arte e riflessione per ricordarci il valore della democrazia"L'apertura dei mosaici è stata definita il tassello fondamentale per il rilancio del cosiddetto “Miglio Bianco”, il percorso razionalista che...