L’AI rivoluziona la medicina ma servono regole chiare

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui si svolge la ricerca e la cura medica. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha il compito di regolamentare l’uso di questa tecnologia, assicurando che le decisioni siano rapide, basate sui dati e rispettino le norme etiche. La questione riguarda l’adozione di regole chiare per gestire l’innovazione nel settore sanitario.

L’AI sta trasformando la ricerca e la cura e l’Agenzia italiana del farmaco ( Aifa ) è chiamata a fare la sua parte per governare la tecnologia e garantire decisioni rapide, etiche e basate sui dati. Un lavoro analogo a quello che stanno portando avanti l’ Ema e la Fda, rispettivamente a livello europeo e negli Stati Uniti.  Se l’Ema ha già avviato il piano quinquennale ‘ Data and AI ’ per integrare l’algoritmo nei processi regolatori, l’Aifa sta progressivamente adottando strumenti predittivi con il duplice obiettivo di velocizzare la valutazione dei dossier regolatori e supportare l’Health technology assessment, analizzando benefici clinici e impatto economico delle nuove terapie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

