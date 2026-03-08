ladri da noto sommelier ma invece del vino pregiato puntano la bici elettrica

I ladri entrano in una cantina appartenente a un noto sommelier, ma anziché prendere bottiglie di vino di pregio, decidono di rubare una bicicletta elettrica. Il colpo avviene di notte, e i malviventi scassinano il ripostiglio senza toccare nulla di ciò che si trova all’interno, tranne la bicicletta. La scena si svolge senza che ci siano testimoni o segnali di lotta.

Cantina piena di bottiglie pregiate, ma i ladri non sono buongustai. Scassinano il ripostiglio di un sommelier, ignorano vino e distillati e puntano invece a una bicicletta elettrica. Senza però alla fine riuscire a portare via nemmeno quella. È successo lo scorso mercoledì sera in via Filippini, dove intorno alle 21,30 è scattato l’allarme in un condominio dopo che alcuni ragazzi hanno tentato di forzare diverse cantinette. A far scoprire il blitz sono stati i residenti del palazzo di fronte, che hanno notato movimenti sospetti e a quel punto hanno subito avvisato i vicini. Nel giro di pochi minuti è scattato quindi l’allarme generale e diversi condomini sono scesi nei locali interrati, temendo ciascuno che il locale visitato dai ladri fosse il suo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

