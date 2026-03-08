La vittoria degli underdog Rovine romane | la stampa inglese dopo lo storico successo dell' Italia

Dalla Bbc al Guardian, al Times, i quotidiani britannici hanno dedicato ampio spazio al match tra Italia e avversari, evidenziando il successo degli underdog e le rovine romane. La stampa inglese ha descritto i momenti salienti della partita, sottolineando le strategie adottate e le reazioni dei tifosi. Le copertine e gli articoli si sono concentrati sui risultati e sugli episodi chiave dell'incontro.

"Prima della partita di sabato a Roma, il risultato di Italia-Inghilterra era il più prevedibile del Sei Nazione" scrive la Bbc sulla storica vittoria degli azzurri sull'Inghilterra all'Olimpico. "L'Italia rivendica una storica vittoria" scrive il Guardian nell'edizione online, ricordando che è il primo successo azzurro dopo 32 sconfitte. "Rovine romane" è l'occhiello del Sun per raccontare lo storico successo dell'Italia: l'Inghilterra fa la storia per il motivo sbagliato in una sconfitta shock nel Sei Nazioni. Anche il Telegraph gioca con le parole e scrive che l'Inghilterra del Sei Nazioni è in rovina dopo la sconfitta con l'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "La vittoria degli underdog", "Rovine romane": la stampa inglese dopo lo storico successo dell'Italia Leggi anche: La stampa inglese sulla vittoria dell’Italia al Sei Nazioni: da “scioccante!” a “siamo in rovina” Leggi anche: I titoli della stampa inglese sulla vittoria dell’Italia al Sei Nazioni: da “scioccante!” a “siamo in rovina”