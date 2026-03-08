La vita dopo Sanremo Elettra innamorata e le gaffe di Mara | Tuo marito non è ‘sta meraviglia

Dopo la partecipazione a Sanremo, Elettra Lamborghini si trova ancora al centro dell’attenzione, in particolare per aver parlato del suo stato di salute e delle notti insonni durante la manifestazione. Nel frattempo, Mara si è lasciata andare a qualche gaffe, commentando il marito di un’amica con parole dirette e senza filtri. La kermesse ha lasciato diverse tracce nelle giornate successive alla conclusione.

Elettra Lamborghini non si è ancora ripresa dopo Sanremo. Ha fatto molto parlare di sé nei giorni della kermesse, soprattutto in relazione alla privazione del sonno subita a causa delle feste organizzate. Ospite di Mara Venier, ha raccontato la sua verità: il festival non è ancora terminato, in realtà. La sua routine è ben distante dall’essere ripristinata e a Domenica In ha parlato della sua giornata tipo ma soprattutto dell’amore della sua vita. Elettra Lamborghini sotto stress. Se è vero che il Festival di Sanremo si è concluso, non si può dire che la fatica sia terminata. Elettra Lamborghini ha recuperato un bel po’ di sonno ma è distante dalle sue abitudini. 🔗 Leggi su Dilei.it

