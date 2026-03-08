La Virtus Bologna ha vinto in trasferta contro Napoli con il punteggio di 71-90, confermando così il suo primato in classifica. La partita si è svolta il 7 marzo 2026 e ha visto i giocatori della Virtus dominare sul campo, portando a casa una vittoria importante. La squadra ha dimostrato compattezza e precisione durante tutto l'incontro.

Napoli, 7 marzo 2026 – La forza di una grande squadra è rendere facile le cose che potrebbero essere invece difficili. È quello che ha fatto la Virtus a Napoli, faticando nel primo quarto, prendendo le misure agli avversari nella seconda frazione di gioco e poi “stritolandoli” come un boa nella terza frazione di gioco quando la difesa bianconera ha annichilito l’attacco partenopeo, dando poi la giusta fluidità in attacco. Coach Dusko Ivanovic ha sottolineato ancora una volta come “la difesa e l’aggressività restano fondamentali per noi, ci danno quella fiducia necessaria per giocare bene in attacco” ed è quello che la Virtus ha fatto con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus passa a Napoli: batte 71-90 la Guerri e consolida il primato

Buio pesto per la Guerri Napoli: la Virtus domina con Ferrari, finisce 71-90Il Napoli Basket perde la quinta partita di fila: Ferrari, Diarra e Morgan battono gli azzurri, solo Treier si può salvare Primo quarto Buon inizio...

La Virtus passa a Napoli e si gode Ferrari. Reggio Emilia travolge Trieste, vince anche SassariBologna, con 19 punti dell'ala azzurra, allunga in classifica su Brescia. Trento va ko al supplementare contro i sardi, e la Unahotels infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro gare tra campion ... gazzetta.it

