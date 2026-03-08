La Virtus cerca l’impresa | Dobbiamo fare il massimo

La Virtus si prepara a una partita importante al PalaRuggi, dove oggi le donne entrano gratis in occasione della giornata dedicata a loro. La squadra, dopo una serie di risultati deludenti, punta a ottenere una vittoria significativa e si impegna a fare il massimo sul campo. L’obiettivo è tornare a sorridere e riprendere fiducia in vista dei prossimi incontri.

Nella giornata dedicata alle donne, che al PalaRuggi oggi entrano gratis, la Virtus cerca di tornare a sorridere, dopo avere ingoiato diversi bocconi amari. E non solo per le proprie sconfitte, alcune preventivabili, quanto piuttosto per le vittorie delle dirette concorrenti, apparse tutte in ottima forma. Imola ha tremato nel posticipo di San Severo, ma ha tirato un sospiro di sollievo per la rimonta dei padroni di casa con Loreto, unica compagna di viaggio in fondo alla classifica. I gialloneri ricevono (ore 18) la terza big in tre turni, di questo calendario impietoso: la Benacquista Latina di Franco Gramenzi, il coach delle dieci promozioni.