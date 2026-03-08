La violenza legata all’uso dell’intelligenza artificiale si manifesta rapidamente online, dove anche un semplice istante può compromettere la dignità di una donna. Non è necessario che abbia condiviso contenuti personali o che abbia riposto fiducia in qualcuno; basta un attimo per compromettere la sua immagine e il suo rispetto. La questione riguarda i rischi che emergono nel mondo digitale.

Bastano pochi secondi per distruggere la dignità di una donna online. Non perché abbia scelto di condividere qualcosa di intimo, né perché si sia fidata della persona sbagliata. Ma perché qualcuno ha digitato un comando in uno strumento di intelligenza artificiale. Una foto qualunque, vestita, presa dai social: in pochi istanti un algoritmo la spoglia, la sessualizza e la diffonde. Non c’è consenso. Nessun avvertimento. Nessuna possibilità di fermare la circolazione dell’immagine. In soli nove giorni un famoso chatbot, per esempio, ha creato 4,4 milioni di immagini, quasi la metà sessualizzate e riferite a donne. Numeri che mostrano quanto questa violazione sia già sistemica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La violenza dell'IA che spoglia le donne

Leggi anche: Scandalo Grok, l’Ia di Elon Musk “spoglia” le donne senza consenso: “Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte”

L’intelligenza artificiale che spoglia donne e bambine: Regno Unito dichiara guerra a Grok ed Elon MuskIl governo britannico ha deciso di rispondere con la massima fermezza a quella che definisce una vera e propria emergenza sociale e di sicurezza: la...

LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)

Tutti gli aggiornamenti su La violenza dell'IA che spoglia le donne.

Discussioni sull' argomento Violenza di genere: internet non è un posto per donne; Donna in Cammino, a Bagno a Ripoli l’arte di Alberto Inglesi contro la violenza di genere; 'Donna in Cammino', a Bagno a Ripoli l’esposizione di Alberto Inglesi contro la violenza di genere; La colpisce con una sciabola e la stupra ripetutamente: arrestato a Bottanuco marocchino di 43 anni.

La Spagna denuncia in procura l'IA di X per violenza su minoriLa ministra spagnola della Gioventù e l'Infanzia, Sira Rego, ha presentato un esposto alla Procura generale dello Stato chiedendo di indagare sulla diffusione di materiale di violenza sessuale contro ... ansa.it

La donna stuprata e picchiata da due è morta La violenza inaudita subita aveva scosso tutti. Non potrà costituirsi parte civile #rovigo #lavocedirovigo #violenzasessuale #morte #donna - facebook.com facebook

8 marzo, le occasioni mancate del governo Meloni per le donne: congedo parentale, ddl Stupro, caregiver e prevenzione della violenza. Di Martina Castigliani x.com