Una veterinaria specializzata nella cura dei bovini ha recentemente dichiarato di aver superato la diffidenza iniziale degli allevatori nei suoi confronti. Da sempre appassionata di animali, ora lavora quotidianamente per assistere il bestiame e aiutare gli allevatori nelle pratiche veterinarie. La sua attività si concentra nel fornire assistenza diretta e supporto tecnico agli operatori del settore.

Ama gli animali da quando è piccola e oggi dedica la sua professione alla cura del bestiame e al supporto degli allevatori. La sarnanese Francesca Patrizi, 37 anni, medico veterinario, aiuta le aziende dal punto di vista sanitario, dalla gestione del farmaco al benessere animale, dalla fecondazione all’alimentazione, passando per i contributi (i premi Pac) e i piani vaccinali. Inizialmente voleva occuparsi di cani e gatti ma, mentre studiava all’università, si è appassionata in particolare della riproduzione delle vacche e di zootecnica. Qualcosa di innato, considerando che il padre lavora in banca e la madre in un forno. Patrizi non si occupa solo di bovini, ma anche di pecore, maiali, capre; ogni giorno sale in macchina e si sposta per fare le visite nelle varie stalle del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La veterinaria dei bovini: "Diffidenza superata"

