La Treccani dà una voce alle più grandi donne italiane

La Treccani ha deciso di dedicare uno spazio alle donne italiane più significative. Nel 1903, a Roma, viene registrato l’atto di nascita delle Industrie Femminili Italiane, una cooperativa che si proponeva di sostenere il lavoro femminile e migliorare la condizione economica delle lavoratrici. Questa iniziativa rappresenta un momento importante nella storia delle attività imprenditoriali femminili in Italia.

R oma, 22 maggio 1903. In uno studio notarile viene registrato l'atto di nascita delle Industrie Femminili Italiane, una cooperativa che dichiara, come scopo primario, quello di «promuovere e migliorare il lavoro femminile e la condizione economica delle lavoratrici». Un'esperienza diffusa in 24 laboratori in tutta Italia, che riesce a produrre reddito e dividendi, espandendosi a tal punto che saranno aperti negozi in molto città europee e negli Stati Uniti, a New York, a Boston. Qualche decennio prima molte di loro, nobili e borghesi, avevano fondato scuole professionali, per l'insegnamento e la trasmissione di antiche tecniche a ragazze prive di mezzi.

