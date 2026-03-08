La tenuta da 100 ettari i farmaci per sedare un' anziana e la mazzetta L' abisso dietro l' asta pilotata alle porte di Roma

Una tenuta di 100 ettari, farmaci usati per sedare un’anziana e una mazzetta, sono i dettagli di un’indagine giudiziaria vicino a Roma. L’ordinanza cautelare firmata dal gip di Tivoli descrive un quadro in cui si mescolano malaffare e truffa ai danni di una donna vulnerabile. La vicenda si svolge tra la campagna romana e un sistema di pratiche illegali.

La donna veniva sedata con lo Xanax, mentre la coppia svuotava i suoi conti da Eataly e Leroy Merlin. Il patto sporco da 3.000 euro per abbattere il prezzo della villa da 100 ettari e spaventare i rivali C'è un cancello che separa la quiete della campagna romana da un abisso di crudeltà e malaffare. Quella che emerge dall'ordinanza cautelare firmata dal gip di Tivoli, Raffaele Morelli, non è solo una storia di circonvenzione di incapace, ma un vero e proprio manuale del crimine applicato sulla pelle di Gina, nome di fantasia di un'anziana fragile.

