La Strapazza foto e classifica della corsa di Lastra a Signa

Oltre 500 podisti si sono ritrovati allo Stadio Comunale di Lastra a Signa per la 42ª edizione de La Strapazza, una gara sui 10 chilometri che coinvolge atleti di diverse età e livelli di esperienza. La competizione si svolge nella cittadina toscana, attirando appassionati e sportivi locali pronti a sfidarsi su un percorso che mette alla prova ritmo e resistenza. La classifica e le foto della corsa sono state pubblicate oggi.

Lastra a Signa (Firenze), 8 marzo 2026 – Oltre 500 podisti si sono dati appuntamento allo Stadio Comunale di Lastra a Signa per la 42ª edizione de La Strapazza, classico appuntamento del calendario podistico locale, una prova sui 10 chilometri capace di mettere alla prova ritmo e resistenza. LA CLASSIFICA La gara ha preso il via alle ore 9.30 proprio dall’impianto sportivo lastrigiano. Un percorso completamente pianeggiante, sviluppato sulla distanza esatta dei 10 km, particolarmente apprezzato dai podisti perché permette di verificare lo stato di forma in un contesto competitivo ma allo stesso tempo ideale per test cronometrici. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Strapazza, foto e classifica della corsa di Lastra a Signa La Strapazza, torna la corsa di Lastra a SignaLastra a Signa, 2 marzo 2026 – La Strapazza torna allo Stadio Comunale di Lastra a Signa con partenza alle 9. Arno, nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa: firmato il contratto. Via ai lavori nella primavera 2026Firmato questa mattina, 19 dicembre 2025, in Regione Toscana, il contratto per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa. Contenuti utili per approfondire La Strapazza foto e classifica della.... Discussioni sull' argomento La Strapazza, torna la corsa di Lastra a Signa; La Vigor Perconti domina e torna in vetta. Il Gaeta corre forte; Il Venezia vince e convince, contro l'Avellino finisce 4-0. Un'Udinese scatenata strapazza la Fiorentina con un 3-0 senza appello prima il colpo di testa di Kabasele, poi il rigore chirurgico di Davis e il tris lo chiude Buksa a tempo scaduto. Sorride mister Runjaic che ritrova la vittoria dopo 3 ko consecutivi, mentre la - facebook.com facebook L'Udinese strapazza una brutta Fiorentina: i viola falliscono l'allungo salvezza #udinesefiorentina x.com