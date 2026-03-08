la storia apuana in un profumo fragranza da premio degli studenti

Un gruppo di studenti ha creato un profumo ispirato alla storia dell’area apuana, cercando di catturare l’essenza di un passato rinascimentale. La fragranza, realizzata come parte di un progetto scolastico, mira a far rivivere simboli e atmosfere di quel periodo, trasformando l’apprendimento in un’esperienza sensoriale concreta. La proposta ha vinto un premio dedicato alla creatività giovanile.

Un profumo capace di raccontare la storia di un territorio, di far rivivere un principe rinascimentale e trasformare lo studio in un’esperienza concreta. È quello ideato dagli studenti della 4ª B indirizzo Chimica e materiali dell’ istituto Zaccagna-Galilei di Carrara, che hanno ottenuto una Menzione d’Onore dalla giuria del Premio Internazionale “I Profumi di Boboli”, vinto in questa edizione dal veneziano Diego Vignoto. Un riconoscimento dal valore ancora più significativo perché la menzione d’onore non era mai stata assegnata nelle precedenti edizioni del concorso. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 28 febbraio a Palazzo Vecchio a Firenze, dove studenti e docenti hanno presentato il risultato di un lungo lavoro di studio, ricerca e sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

