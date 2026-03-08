Una stella a cinque punte, disegnata con un pennarello rosso indelebile, è apparsa su una porta del Rettorato. Sopra la figura, sono stati tracciati i caratteri ‘BR’ con la stessa penna. La scena è stata notata da chi si trovava nel cortile dell’istituto, senza che siano stati segnalati ulteriori dettagli o interventi.

La stella a cinque punte disegnata e colorata con un pennarello indelebile rosso. Sopra, la sigla ‘BR’ calcata probabilmente dalla stessa mano. Il simbolo delle Brigate Rosse è comparso all’interno dell’Università, come denunciato da Anna Cisint, europarlamentare della Lega, e Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio in Comune. Dalla segnalazione arrivata ai leghisti, il graffito choc è spuntato su una porta del plesso di via Zamboni 33, dove ha sede il Rettorato, ed è stata calcata su un ingresso del bagno della Facoltà di Antropologia. Pare una scritta recente, visto che la fotografia che la ritrae è stata scatta pochi giorni fa. "È molto grave che nella nostra città compaiano ancora simboli che richiamano gruppi terroristici responsabili di una stagione di violenza e di sangue – tuonano Cisint e Di Benedetto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La stella delle Br su una porta del Rettorato"

