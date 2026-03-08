La stampa inglese sulla vittoria dell’Italia al Sei Nazioni | da scioccante! a siamo in rovina

La stampa inglese reagisce con sorpresa alla vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni 2026 di rugby. Quotidiani come The Telegraph, The Guardian, BBC e Daily Mail usano termini come “in rovina”, “scossi”, “in crisi” e “shock” per descrivere l’esito della partita. La sconfitta si è consumata a Roma con un punteggio di 23-18 nella quarta giornata.

L'Italia ha battuto tutte le grandi del rugby mondiale.tranne una. L'ultimo tassello mancante Classifica Sei Nazioni rugby 2026: l'Italia mette nel mirino il podio! Sport in tv oggi (domenica 8 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, domenica 8 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di.

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

