La Sposa di Gyllenhaal vendica le donne ecco cosa vedere l’8 marzo

L’8 marzo viene presentato un film che non ha ricevuto nomination agli Oscar, ma che ha suscitato attenzione per il suo ruolo di denuncia e rappresentanza femminile. La protagonista è interpretata da una donna che si impegna a mostrare una storia di rivalsa e solidarietà femminile, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su tematiche di attualità. La pellicola si rivolge a chi cerca narrazioni autentiche e senza compromessi.

Inizio marzo, a un passo dalla notte degli Oscar, vi propongo un film, non in lista per il premio, ma che vale la pena guardare. La Sposa, nuovo film uscito al cinema, diretto e prodotto da Maggie Gyllenhaal, rilegge il mito della sposa di Frankenstein attraverso un'idea narrativa affascinante, o almeno, che a me ha affascinato molto. La storia è raccontata dalla voce di Mary Shelley stessa. È una scelta che non è solo stilistica, ma profondamente politica e simbolica, perché restituisce allo sguardo femminile la possibilità di reinterpretare una delle figure più iconiche della narrativa gotica. Ed è proprio questo sguardo a emergere con forza per tutta la durata del film.